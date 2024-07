Eestlased alustasid Saksamaal võistlemist Zoom 8 maailmameistritiitlile

Kaks esimest võistluspäeva on tehtud, kolm sõitu kirjas ja Zoom 8 tüdrukute arvestuses valitsevad poodiumil Eesti neiud. Esimesel kohal on Laura Marii Taggu Pärnu jahtklubist, ühe punktiga on temast maas Mia Maria Lipsmäe Uku Kuuse purjespordikooli ja Kuusalu jahtklubi esindaja ning kolmandal kohal Trinette Välisson Saaremaa merispordi seltsist. Tüdrukute arvestuse kõik tulemused: https://manage2sail.com/et-EE/event/WarnemuenderWoche2024#!/results?classId=Z8Worlds.