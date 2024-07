A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt 2024 saab hoo sisse Tallinnas

Eestimaa suvi on jõudnud poole peale ja see tähendab purjetajate jaoks vaid üht – tehakse viimaseid ettevalmistusi traditsiooniliseks purjetajate laulupeoks. Muhu Väina regatt on Eesti suurim ja kõige pikema ajalooga purjeregatt – ilma selle võistluseta oleks suure osa Eesti purjetajate jaoks suvi poolik. Tänavune A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt toimub 13. juulist 20. juulini, saades alguse Tallinnas, viib edasi Hiiumaale Kärdlasse ja lõpeb nädal hiljem Haapsalus. 101 jahti koos ca 600 purjetajaga on otsustanud sel aastal kaasa lüüa, nende hulgas lisaks Eesti jahtidele 9 Lätist, 7 Soomest ja 1 Leedust.