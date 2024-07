Puuluup tõmbas käima A. Le Coq 67. Muhu Väina regati avapeo Pirital

Et merepidu Pirital on tänavu tõesti osa ka Tallinna merepäevadest ja erakordse võimalusena ka The Tall Ships Races Tallinna sündmustest, oli tunda. Muhu Väina regatt on Eesti vanim ja suurim purjeregatt ja on erakordselt hea meel, et kaks nii võimast pidu purjede all nüüd seljad kokku said panna. Kui The Tall Ships Races Tallinn 2024 põhisadamad on Lennusadam, Noblessneri sadam ja Vanasadam, siis Kalevi Jahtklubi sadam Pirital koos Muhu Väina regati laevastikuga lisab merepeole veel haaret juurde.