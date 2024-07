A. Le Coq 67. Muhu Väina regati esimene start kõlab esmaspäeval

Poodiumikohta läheb nõudlema kindlasti ka Tiit Vihuli juhtimisel mitu korda regati võitnud jahi OLYMPIC (X-41) meeskond ja oodata võib kindlasti ka mitmete teiste meeskondade tugevat konkurentsi ja üllatavaid tulemusi, nagu näiteks Ain-Eke Jalasto jaht FANATIC (Italia 11.98), kelle tiimis sõidab sel aastal varem võiduka jahi Matilda 4 kapten Juss Ojala. Selles grupis on ka viis Läti meeskonda , kes kindlasti Eestisse vaid turismi pärast ei tulnud. Sama grupi Cruiser divisjoni võitja BERTA Hando Sutteri juhtimisel on samuti valmis tiitlit kaitsma.

ORC II grupis on tiitlipretendent kindlasti möödunud aasta hõbe AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7) Margus Žuravljovi juhtimisel ning Aivar Tuulbergi meeskond jahil KATARIINA II (Arcona 340), kelle Muhu Väina regati võit jääb juba mitmete aastate taha. Mõlemad jahid olid poodiumil ka tänavustel Eesti-Soome meistrivõistlustel ja mulluse võitja Sugari puudumisel tõotab regatt nende kahe jahi duelli võidule. Kindlasti tasub silma peal hoida jahil MY-CAR (X-35 mod) Tauno Tõnuse juhtimisel ja jahil CASSANDRA (First 34.7) Ott Hakkajaga roolis ning jahil JAZZ (First 35), mille roolis Tarmo End. Eesti tiimide hulgas segavad siin grupis kaarte ka Lätis, Leedu ja Soome jahid – igast riigist üks. Cruiser divisjoni tiitlit saab kaitsta jahi MIA (Grand Surprise) meeskond, millel kapteniks Jaan Tiidemann.