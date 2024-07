Pro Marine Trade Tallinna ring avas A. Le Coq 67. Muhu Väina regati punktiskoori - GALERII

„Hea on see, et saime esimese stardiga kõik kohe minema,“ lausus FORTE kapten Jaak Jõgi Kalevi Jahtklubi sadamas. „Vaatamata sellele, et stardihetk oli päris keeruline ja juba ennustus näitas, et tuul kord tõuseb, kord vaikib ja keerab. Kuid see trikitamine algas palju varem kui me ootasime. Kõige keerukam tuuleots oli meie jaoks pärast esimest tihedat krüssu otsa, kuid kuidagi sattus nii, et saime esimese tuule sealt esimesena hästi kätte võrreldes konkurentidega ja see otsustaski suuresti selle sõidu lõpptulemuse.“