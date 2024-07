Aksel Haava tegi tugeva stardi noorte purjetamise maailmameistrivõistlustel Itaalias

Peale kahte võistluspäeva järgi on kahtlemata silmapaistvaima soorituse seni teinud Aksel Haava, kes oma arvestuses hetkel 5. kohal. Naiste IQFoili klassis võistlev Lisett Aasamets on 26st 14. kohal. ILCA 7 paadiklassis on peetud neli võistlussõitu, mille järel Remy Tupits hetkel 41. kohal 62st. Katariina Haavandi ILCA 6-l nelja sõidu järel 44 kohal 53st.