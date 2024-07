Pikim A. Le Coq 67. Muhu Väina regati etapp viis jahid Tallinnast Kärdlasse

Õhtul enne kella jõudis esimesena Kärdla sadamasse jaht NOLA , läbides teekonna ajaga 11 tundi, 35 minutit ja 31 sekundit. Kohe nende kannul finišeerus OLYMPIC. Korrigeeritud tulemustega võttis etapivõidu OLYMPIC 11 minuti ja 46-sekundilise eduga NOLA ees. Kolmas oli SHADOW (+16.25) ja neljas FANATIC 2 (+22.41). Cruisers divisjoni kiireim jaht oli KIND OF MAGIC (IMX-38) Soomest, lõpetades üldarvestuses kaheksandana.

ORC II grupi eesotsas oli pärast kella 23 esimese jahina finišis Aivar Tuulbergi KATARIINA II (Arcona 340, Pärnu JK), kuid korrigeeritud ajas sai etapivõidu ca kümme minutit hiljem sadamasse jõudnud AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (First 36.7, Kalevi JK) Margus Žuravljovi juhtimisel, edu KATARIINA II ees vaid minut ja seitse sekundit. Kolmanda koha sai JAZZ (First 35, Kalevi JK), mille roolis Tarmo End (+14.19). MIA (Grand-Surprise) Jaan Tiidemanni juhtimisel oli parim Cruisers divisjonis, üheksas üldarvestuses.