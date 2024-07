A. Le Coq 67. Muhu Väina Regatt jätkus Kärdla lähedal Tareste lahel - GALERII

Koondarvestuses on ORC I grupis juhtimas nelja-punktilise eduga NOLA ees täna neljanda tulemuse välja sõitnud Tiit Vihuli OLYMPIC (2-1-1-4). ORC II grupis juhib kuue punktiga AMSERV TOYOTA SAILING TEAM (2-1-1-2), edu KATARIINA II ees üks punkt. ORC III grupis hoiab kuue punktiga kindlat liidrikohta BELLATRIX (4-1-1), edu BRIGITTA ees kuus punkti. ORC IV grupis on jahil LAGLE III (2-2-1) kahepunktiline edu VESILEENU ees. Folkbootide fliidi eesotsas on JONNA (3-1-1), ühepunktilise eduga BACCHUSi ees.