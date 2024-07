A. Le Coq 67. Muhu Väina regati eelviimane etapp tõi jahid Kärdlast Haapsallu

Jahi MIA kapten Jaan Tiidemann oli saavutuse ja etapivõidu üle erakordselt õnnelik. „Oleme sellist tuult ja tingimusi oodanud kaks aastat, mil selle jahiga purjetame. Täna oli selle jahi ilm. Ta on sportlik ja lausa lendab taganttuules. Ja meeskonna koostöö oli samuti sõnadetagi sujuv ja selge. See on tõesti väga suurepärane tunne võita nende tugevate konkurentide ees!“