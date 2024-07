Haapsalus finišeeris A. Le Coq 67. Muhu Väina regatt - GALERII

“Väga mõnus tunne on,” lausus LAGLE III meeskonnaliige Risten Reintam Haapsalu sadamas. “Ja eriti tore on veel see, et kui mõnel viimasel aastal on meil olnud Eesti Meistrivõistlused eraldi, siis sel aastal on kaks ühe hoobiga! Ja kuna eelmisel aastal said need mõlemad kaks võistlust eraldi võiderud, siis nüüd on tunne kuidagi eriti mõnus!”