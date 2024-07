Avamerepurjetamise Eesti meistritiitlid läksid Hiiumaale ja Haapsallu

“Väga mõnus tunne on,” lausus LAGLE III meeskonnaliige Risten Renitam Haapsalu sadamas. “Ja eriti tore on veel see, et kui mõnel viimasel aastal on meil olnud Eesti Meistrivõistlused eraldi, siis sel aastal on kaks ühe hoobiga! Ja kuna eelmisel aastal said need mõlemad kaks võistlust eraldi võiderud, siis nüüd on tunne kuidagi eriti mõnus!” Kapten Ülari Velviste lisas: “Tore on ka see, et ei kaotanud kahte tiitlit ühekorraga!” Viimast etappi oli tiimil selle võrra lihtsam ja stressivabam sõita. “Regativõit ei tähenda muidugi seda, et see oleks tulnud niiöelda kalendriga, üldvõidu taganud reedese etapi võitsime kolmekümne üheksa sekundiga konkurentide ees. Ja esikolmik on olnud kogu regati jooksul nii tihedalt koos, et kõike oleks võinud juhtuda,” tunnustas Risten Reintam konkurente.