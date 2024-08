Teine koht Katariina II meeskonnale Kuninga Karika regatilt Hispaanias

Copa del Rey melust ja kõrgest korraldustasemest on Aivar Tuulbergil nii mõndagi jagada: „Copat peab kogema, seda on raske kirjeldada. Copa del Rey on purjetajatele sama, mis ratturitele Tour de France – see on Euroopa kaalukaim ja kajastatuim võistlus, kust leiab kõike: kõrget purjetamistaset, head korraldust, suurt glamuuri ja mõnusat aftersaili. Kui olime merel, käis pidu kaldal; kui tulime ja puhkama läksime, käis pidu pikalt edasi. See on Copa. Võistluste korraldus, tuginedes pikaaegsele kogemusele, oli suurepärane. Meie ajaloos teist korda pandi meie laev sadamas Hispaania mereväe lipulaeva AIFFOSi (TP 52) kõrvale, millega võistles ka kuningas. Mõnel hommikul teretas kuningas isiklikult ka meie meeskonnaliikmeid. See, et Hispaania kuningas on iga-aastasel üritusel patroon, on teinud selle regati Hispaania meedias väga oluliseks sündmuseks. Näiteks merel on pealtvaatajad, kohalike ajalehtede esikaaned kirjutavad Copa del Reyst, sadamas on 4-5 raadio- ja telejaama, kes teevad seal ülekandeid, või Antonio Banderas, kes on aastaid sponsoreerinud ühte paati, mis on 5-6 korda järjest regati võitnud ja samal ajal kajastab sotsiaalmeedias oma 3,9 miljonile jälgijale selle paadi edenemist Copa del Reyl. See näitab, kui suur ja oluline sündmus on Copa del Rey Hispaanias.“