GALERII! Pärnus selgusid Euroopa parimad Draakon jahtidel purjetajad

Kolmapäevase võistluspäeva järel peeti traditsiooniline pidulik regatiõhtusöök, kus osalejad said muljeid vahetada ning nautida elavat muusikat kaunis suveõhtus Pärnu Jahtklubis.

Neljapäeval oli plaanis pidada kaks võistlussõitu, kuid merele minekuks vajalik tuul jäi tulemata. Korraldusmeeskond jagas pidevalt infot nii maalt kui merelt ning otsis võimalikke tuulealasid Pärnu lahel, kuid mitmetunnise aktiivse ootamise järel otsustas peavõistlusjuht kell 16, et sel päeval merele ei minda.

Viimasel võistluspäeval õnnestus siiski pidada kolm võistlussõitu ning hoolimata nädala jooksul kimbutanud heitlikest oludest, sai Euroopa meistritiitlid välja jagada.

Foto: Janis Spurdzins janisspurdzins.com

Kõrged külalised ja erilised alused

Pärnus esmakordselt peetud Draakon klassi Euroopa meistrivõistlused olid erilised mitmel põhjusel. Seekordse sündmuse patrooniks oli Vabariigi president Alar Karis, kes tutvus Pärnu Jahtklubiga, külastas Euroopa meistrivõistlustel osalevaid aluseid sadamas ning sündmuse kohapeal ka avatuks kuulutas. Kui Draakonklassi purjetamise üheks eripäraks on nö one design, ehk kõik paadid on samasuguse kerega, siis osad alused on siiski pisut erilisemad. Nii võis Pärnu Jahtklubi kai ääres kohata mitmeid olümpiamedaleid võitnud jahte, aga ka meie Eesti legendaarseimat draakonalust, Jevgeni Kazakovile kuuluvat EST1 purjenumbriga jahti ning näiteks Inglise kuningaperele kuuluvat jahti Bluebottle.

Kõrgeid külalisi väisas sündmust nädala jooksul veelgi. Omadele oli kaasa elama tulnud näiteks Briti admiral Neil Rankin, kes on mittetulundusühingu Royal Yacht Britannia Trust usaldusisik ning aitab tagada kuningliku laevastiku säilitamise, hooldamise ja avalikkusele näitamise. Kuna kõrges konkurentsis oli võistlemas ka Rankini “hoolealune” Bluebottle, ning Eestis polnud Admiral oma 84 eluaasta jooksul veel käinud, pidas Rankin oluliseks jahti just sellel sündmusel oma kohalolekuga saata: “Pärnu on jätnud mulle väga meeldiva ning rahuliku kuurortlinna mulje, käisin ka väikesel jõelaeva ekskursioonil ning on imeline näha, kuidas piirkond on järjest arenemas ning uusi ehitisi kerkib. Kindlasti suurepärane koht kus võistlust korraldada.”

Ka Briti Suursaadik Eestis, Ross Allan, käis sündmust uudistamas nii maal kui merel ning temalgi õnnestus oma jalaga astuda ka Kuninganna Elizabeth II ´ile ning Prints Philipile kuulnud draakonjahile Bluebottle. Suursaadik jagas muljeid:” See oli väga emotsionaalne hetk meie kuningapere sümbolt, 1947. aastal ehitatud ning kuninglikule paarile pulmadeks kingitud draakonjahti, siin näha ja külastada. Mul on väga hea meel, et saan omasid toetada ning on suurepärane, et selline rahvuslik sümbol on taastatud ning jätkuvalt võistlemiseks aktiivses kasutuses ning teeb seda kõrgel tasemel!”