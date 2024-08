Saaremaal algasid Eesti meistrivõistlused ühepaatidele

Selle aasta Saaremaa Merispordi Seltsi regatt on eriline, sest toimub katkematult juba kahekümnendat aastat järjest. Võistlustele on tulnud 176 sportlast üle Eesti ja ka Lätist. Täna oli purjetamiseks suurepärane ilm – tuult jagus ning suund oli selge. Päikeselises ilmas peeti Optimistide klassis kaks võistlussõitu ja teistes klassides kolm. Rajal oli kokku 90 Optimisti paati.

Zoom 8 tüdrukute arvestuses võtsid kolme sõidu järel kaksikvõidu Pärnu Jahtklubi neiud – esikoha saavutas Laura Marii Taggu ja teise koha Emma Miia Kaar. Kolmandana lõpetas päeva Trinette Välisson Saaremaa Merispordi Seltsist. Zoom 8 noormeeste arvestuses oli päeva parim Karl Daniel Laasik Rein Ottosoni Purjespordikoolist, teise koha sai sama kooli kasvandik Teodor End. Esimesed kaks kohta jagavad täpselt sama punktiarvu, mistõttu on võistlus väga tasavägine. Kolmandana lõpetas Joosep Iljas Tilgu Sadama Jahtklubist.

ILCA 4 naiste arvestuses on samuti tihe konkurents – esimene ja teine koht jagavad sama punktisummat. Elisabeth Hitrov (ROPK) on siiski Tallinna Jahtklubi sportlasest Katariina Haavandist napilt ees. Kolmandal kohal on Lilian Marie Miller, samuti Tallinna Jahtklubist.