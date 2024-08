ORCEM2024: Eestlased lähevad avamerepurjetamise Euroopa MV viimasele päevale vastu liidritena

Tänaseks on peetud veel viis võistlussõitu, kõik lühirajal, ning homme minnakse viimasele, lühikesele avamereetapile, mille järel selguvad tänavused meistrid.

B-grupis läheb viimasele võistluspäevale liidripositsioonil vastu jaht OLYMPIC, kes küll tänase päeva lõpetas 12. kohal, kuid üldarvestuses hoiab taanlaste "Dixi" ees 11-punktilist edumaad ning sellega juhib võistlust. Esimese päeva etapivõiduga alustanud Shadow meeskond on tänaseks langenud 5. kohale. Samuti B-grupis võistlevad Forte ja Fanatic 2 meeskonnad on hetkel vastavalt 12. ja 16. kohal.

C-grupis on poodiumil kaks Eesti meeskonda. Esikohal on Sugar, kes võitis eile mõlemad peetud võistlussõidud ja täna lõpetas neljandana. Kolmandal kohal on Katariina II. Esiviisikusse kuuluvad veel Amserv Toyota Sailing Team neljandal ja jaht Jazz viiendal kohal.