Eestlased avamerepurjetamise Euroopa meistrid! SUGAR JA OLYMPIC toovad koju kullad!

"Üksi suuri asju ei tee," ütles kapten Vihul. Olympicu meeskond tänab Rohe Autot, Yachts Service't ja Interlexit, kelle toetusel on selles saavutuses võtmetähtsus.

Eesti Jahtklubide Liidu juhatuse liige ja asepresident Sven Nuutmann rõõmustas koos sportlastega: "Väga hea meel on näha, et Eesti lipp lehvib avamerepurjetamise maailmas nii kõrgel. Soovin meeskondadele turvalist koduteed ja väikest pausi oma lähedastega. Peagi on õige aeg alustada ettevalmistusi 2025. aastal Euroopa Spordipealinnas Tallinnas, Kalevi Jahtklubis toimuvateks avamerepurjetamise maailmameistrivõistlusteks. Merel näeme!"