GALERII Täna sai alguse neli päeva kestev Tallinna Jahtklubi Karikavõistlus / EMV 2024

Tallinna Jahtklubi karikavõistlus toimub juba 24. korda. Avamisel tervitasid sportlasi jahtklubi kommodoor Valdo Kalm ja Lääne-Harju valla vallavanem Jaanus Saat. Mõlemad tõdesid, et selline pika traditsiooniga sündmus on oluline nii piirkonnale kui ka klubile ning soovisid sportlastele algavaks võistluseks edu. Võistlus kuulutati avatuks lipu heiskamisega, mille au oli antud värskele RS Aero maailmameistrile Mia Marin Lilienthalile.