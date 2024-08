IQFoil U23 MM Šveitsis: Millendi võitis päeva viimased kaks sõitu, Roolaht ja Haava kuldgrupis

Kolmas võistluspäev on seljataga ja meie sportlaste muljed on järgmised:

Romek Roolaht / 35. koht: „Kolmas võistluspäev oli väga pingeline. Esimesel päeval suutsin ennast kuldfliidi kohale sõita, kuid seda tuli ka hoida. Silvaplana järve tuuleolud olid mulle veel arusaamatud ning iga sõiduga need muutusid, tehes purjetamise ja plaani koostamise keerulisemaks. Päeva esimese sõidu suutsin strateegiliselt väga hästi läbida, kuid olude muutumise tõttu polnud sama plaan enam tõhus ja pidin midagi muutma. Päeva kokkuvõttes oli raskeim osa puhta stardi tegemine, mis ebaõnnestus kahes sõidus ja see kajastus ka tulemuses. Olen rahul, et suutsin tänaste sõitudega positsiooni hoida ning isegi kaks kohta tõusta. Järgmise kahe päeva ootuseks on palju sõite ja vähemalt üks esikümne tulemus.“