VAATA PILTE VÕISTLUSEST MEREL: Tallinna Jahtklubi Karikavõistluse teine päev peeti tugevates läänekaare tuultes

Andrias Sepp ja Liise Väliste (PJK) - Liidrikohal 6 punktiga. Nad on võitnud kõik kuus võistlusõitu.

Sandra Sinivee ja Kaito Haamer (UKP) - Teisel kohal 13 punktiga, saavutades 2. kohti ning ühe madalama 3. koha, mis on maha arvatud.

Kristiina Larssen ja Jakob Sang (UKP) - Kolmandad 17 punktiga. Nende parimad kohad on 3. ja 2. Võistlus on intensiivne, kuid Sepp ja Väliste on olnud ülekaalukad.