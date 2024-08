Neljakordselt olümpiavõitjalt rööviti noaga ähvardades väärtuslik käekell

BBC vahendas, et läbi aegade edukaimat olümpiapurjetajat ähvardas laupäeva õhtul rühm, kes röövis mehelt 20 000 eurot maksva Rolexi. Ainslie kinnitas vargusest pressiteate vahendusel.

Neljakordne olümpiavõitja on praegu Hispaanias, kus soovib oma kodumaa purjemeeskonnaga võita esmakordselt America Cupi purjevõistluse. Ainslielt rööviti kell ühe ujumisklubi lähedal, kus Briti võistkond Barcelonas pesitseb.

«Meeskond on tundnud end Barcelonas hästi ja naudime selles linnas viibimist. Nagu kõigis suurlinnades, võib sind mõjutada kuritegevus ja minu olukord ei erine sellest. See on nüüd kohalike ametivõimude asi,» sõnas Ainslie BBC-le.