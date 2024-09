SUUR GALERII! 20.Tallinna Nädala regatt / IQFoil EMV on lõppenud, sellega ka Garmin Purjetamise Võistlussari 2024

Tegemist oli juubeliregtiga, Tallinna Nädalat on peeti 20. korda, sõnas avamisel Tallinna Jahtklubi kommodoor Valdo Kalm. Võistlusel valitsesid vaiksed tuuled ja nii tuli kolme päeva vältel erinevatel paadiklassidel oodatata paremat tuult, et võistelda. IQFoilid esimesel kahel päeval sõite kirja ei saanudki, sestap otsustati nende stardiaeg tuua pühapäeval varasemaks kui tuuleprognoos oli optimistlikum. Kõik IQFoili arvestused, välja arvatud U17, said vähemalt kaks sõitu kirja. IQFoil U17 arvestuses sel aastal aga Eesti meistrit välja selgitada ei õnnestunud.