Parapurjetamise Põhjamaade meistritiitlid jäid Rootsi, avatud klassis kolmandad Monika Kisand ja Jyrki Järvi Eesti lipu all

Stockholmis peetud parapurjetamise Põhjamaade meistrivõistlustel said avatud klassis kolmanda koha Eesti lipu all seilanud Monika Kisand ja Jyrki Järvi.Paraarvestuses said viienda koha Kristo Priks ja Peep Krusberg, kes võtsid paadist välja häid kiirusi ning näitasid, et parimatele on kandadele astuda võimalik küll. Oma võimaluse kaasava paadi roolis tuuli valitseda realiseeris hästi ära kolmas Eesti paatkond olümpiasurfar Ingrid Puusta juhtimisel. Esimese päeva sõitudes soodis Külli Haav, teisel Monica E Fejle.