Noored purjetajad vallutavad Tamula järve – RS Tera Tamula Järve Regatt toob rekordilise osalejate arvu!

Tamula järvele naaseb ka Ants Haavel (RS Sailors Estonia asutaja, RS Tera paadiklassi eestvedaja), kes just siin, 42 aastat tagasi, 12-aastaselt võistles Kuldseekli regatil ja saavutas teise koha. Tol võistlusel oli eriline tähendus, sest see tähistas regati naasmist pärast 10-aastast pausi. Nüüd, neli aastakümmet hiljem, on Haavel taas kohal, et toetada uut põlvkonda noori purjetajaid. "See järv on minu jaoks märgiline, ja mul on hea meel näha, et purjetamise vaim elab siin edasi," meenutab Haavel. RS Tera regatt märgib Tamula järve valmisolekut võõrustada suurt hulka sportlasi, nende treenereid ja peresid. Pärast pikka pausi on järv taas fookuses, pakkudes noortele purjetajatele väljakutseid ja rõõmu. Antud purjeregatt on oluline verstapost nii Eesti purjetamisele kui ka kohalikule kogukonnale.