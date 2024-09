Värskete traditsioonidega purjetamisvõistlus Helgi regatt toimub juba sel nädalavahetusel!

Selleaastasel regatil osaleb rohkem kui kaks korda rohkem paatkondasid. Eelmine aasta oli piiranguks roolinaiste nappus. Korraldajatel on väga hea meel näha, et sellel aastal on vaatepilt juba täiesti teine! Kokku on võistlustules 50 purjetajat 14-l erineval jahil (12 draakonit kolmeliikmeliste naiskondadega ning kaks parapurjetajat). Paraku pidi nii mõnigi huviline jääma pardalt maha, sest kohti naiskondades on pakkuda vähem kui on huvilisi. Iga aastaga on soov roolinaiste nimekirja pikendada, et lõpuks mahutada ära kõik naised, keda meri kutsub!