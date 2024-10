Teist aastat toimunud naistele suunatud Helgi Regatt kogub populaarsust-osalejate arv kasvas kahekordseks

Tänavune ettevõtmine tekitas palju elevust nii seetõttu, et naistele lubati regatiks jahtide kullavaramut - draakonklassi purjekaid, kui ka seepärast, et regatt oli taaskord ajastatud riskantselt septembrikuu lõppu ettearvamatute ilmastikutingimuste valitsusse. Eelarvamuslikult hakati juba paar nädalat enne regatti hinge kinni hoides jälgima ilmaprognoose, mis veel kolm päeva enne regatti lubasid võistluspäeval liigse tuule tõttu sõidud ära jätta. Nii paluti võistlejatel vaim valmis panna, et võistluspäev võib karmi tuuleprognoosi tõttu muutuda või sootuks ära jääda. Siiski, tsüklonist hoolimata, käisid naised viimse päevani hoolega trenni tegemas ning draakonimaestrotelt tarkusi kogumas! Kaks päeva enne plaanitud regatti võis juba suurema kindlustundega loota, et suurem torm käib üle reede öösel vastu laupäeva ning võistluspäevaks jääb alles vaid vihm ning vaikne ja keerutav tuul.

Et üks draakon paneb proovile ka kogenud purjetaja oma kolmekordse keerukuse juures võrreldes mõne muu jahiga, tuli turvalisuse ja taktikalisuse tagamiseks merele iga jahiga kaasa selle eest vastutav härrasmees, ühel jahil kusjuures ka naine! Koos Eesti Draakonklassi Liiduga moodustati ühised suhtluskanalid ning algasid naiste õpingud draakoni taltsaks tegemisest. Nii nagu eelmiselgi aastal kui Helgi regatt toimus J70 paadiklassil, kaasati ka tänavu draakonitele varem purjetamisega mitte kokku puutunud naised. Korraldajad Anna-Liisa Talts ja Johanna-Maria Värgården märgivad põhjuseks purjespordi populariseerimise. Noored naised arvavad, et purjetamise kogukond Eestis on pigem väikene ning üsna kinnine, mis teeb purjespordile veel võõrastel sellega alustamise väga keeruliseks. Nii teatavad nad naerulsui, et omateada sai purjetajaskond Helgi regatilt juurde vähemalt 3 uueks hooajaks entusiasmi täis purjetajat tüdrukute näol, kes varem purjekale oma jalga astunud ei olnud, kuid pärast regatti juba mööda tuba järgmiseks aastaks nais- või meeskonda otsisid. Lisaks said nii mõnedki juhuslikult tiimi sattunud endale regatilt uued tuttavad või lausa sõbrannad. Tundus, et draakoniesindajetelgi polnud kauni seltskonna vastu midagi peale rõõmu.