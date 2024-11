Aksel Haava saavutas iQFoil purjelaua juunioride MM-il kõrge 10. koha

Haava võistles esikümnes maailmameistrite vastu: “Jäin seekord oma võistlusega väga rahule. Pingutasin kõvasti, et esikümnesse saada, ja muidugi oleksin tahtnud väga medalisõite sõita, aga kahjuks viimasel päeval tuult ei tulnudki. Konkurents poiste hulgas oli ülikõva – näiteks olid koos minuga esikümnes kolm maailmameistrit ja üks Euroopa meister. Ootan põnevusega järgmist aastat, mis on mulle U19 noorteklassis viimane. Koostöö treeneri Matthew Rickardiga on väga hea ja muidugi annab palju juurde meie tugev tiim, kellega on hea koos harjutada.”