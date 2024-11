Eesti noored purjelaudurid tõid Kreekast, Techno293 EMilt koju komplekti medaleid

Liisbethi sõnul on tema unistuseks olnud kõrgeim poodiumikoht ja Eesti hümni kuulmine, kuid korraldajatel ei õnnestunud hümni mängida. Seepeale laulsid tiimikaaslased hümni talle ise. « See oli väga liigutav ja eriline hetk meie kõigi jaoks, » ütles Liisbeth .

«Andsin endast kõik ja tunnen suurt rahulolu saavutatu üle. See oli unustamatu kogemus ja suurepärane tiim toetas mind kogu teekonna vältel.»

Noormeestest saavutas Sander Laasma U17 klassis tubli 20. koha, mille üle ta ise on eriti uhke. «Väga rasketes oludes üllatasin ennast ja see andis mulle palju eneseusku. Paljud konkurendid on tegelikult võidetavad,» ütles Sander, kes tunneb end nüüd kindlana järgmiseks hooajaks.