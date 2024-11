Pärnu Jahtklubi 118. hooaja lõpetamisel valiti aasta parimaks meeskonnaks avamerepurjetamise Euroopa meistrivõistluste võitja – jaht Sugar meeskond

Istekohad sisse võetud, sõbrad-tuttavad tervitatud, alustati aktusega. Klubi kommodoor Alari Akermann tõi oma kõnes välja hooaja suurimad kordaminekud – mitmed medalid olulistelt tiitlivõistlustelt ja hästi korraldatud võistlused – ning avaldas rõõmu, et Pärnu on kõrgel tasemel ja tuntud purjetamislinn. Kommodoori sõnum, et purjetamine on kirg ja elustiil, pälvis suure aplausi.