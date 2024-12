GALERII: Eesti Jahtklubide liit lõpetas hooaja - tunnustati lõppeva aasta parimaid

Õhtu algas Eesti Jahtklubide Liidu presidendi Sven Nuutmanni tervitusega. Värske president avaldas rõõmu, et Eestis on palju Optimist-klassi purjetajaid ning järelkasvu pärast ei pea muret tundma. Eraldi tänas ta olümpiasportlasi Ingrid Puustat ja Karl-Martin Rammot, kes esinesid sel suvel Pariisi olümpial suurepäraselt. Nuutmann rõhutas, et liidu üheks tuleviku eesmärgiks on eemaldada noorele tippsportlasele teel olevad takistused, et aidata neil oma unistust – osaleda olümpiamängudel – ellu viia.