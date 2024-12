Eesti purjetajad võitsid Phuketis Kings Cupi regati

Kohe esimesel päeval selgus aga et Fareast 28 tulistab mööda vett võrreldes konkurentidega nii et valge jutt ahtris ja jätsime kohe stardis teised kaugele maha rajasõidus. Teise päeva Offshore etapp aga sisaldas pikka bakstaaki, mis on Fareasti tugevaim kurss ja siis sõitsime kaasvõistlejad juba maakera kumeruse taha ning finishis olime meie ja tuul üksinda ning teised moodustasid kaugele ebamääraseid täppe.

Kogu ülejäänud võistlusel lasime sisse ainult ühe väikese trimmihäire, kus kulus terve sõit ja 4. koht selleks, et aru saada, kuidas keskmisest tugevama tuulega see jaht grüssus liikuma saada. Aga ka selle korrektsiooni sooritasime edukalt nii et päeva teine sõit samades oludes oli võidukas ja seega oli tee valla, et väga suure ülekaaluga tõsta pea kohale kuninga karikas. Me pole päris kindlad kui paljud eestlased on viibinud Tai kuninga vastuvõtul, aga igal juhul on nüüd purjetajatel silm peas! Elagu Kuningas!”