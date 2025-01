BLOGI: Larimari jaht purjetab ümber maailma: Eestlased osalevad eksklusiivsel Oyster World Rally’l

Eestis, mereriigis, on merel olemine rohkem kui lihtsalt tegevus – see on osa meie pärandist ja osa meie DNA-st. Eestlane on mererahvas. Purjetamine on meie jaoks rohkem kui sport või vabaaja veetmise viis – see on loomulik jätk meie igapäevaelule, meie sidemele loodusega ja maailmaga.