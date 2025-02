Eesti jääpurjetajad purjetavad Monotype-XV EMil medalikursil

Joosep Laus kommenteerib: «Ilmaolud on okeid, nähtavusega oli veidi probleeme, aga läks selgeks. Tuul oli hea ja meile sobis. Kui homme peaks samasugused tingimused olema, siis mängime rohkem lisaraskustega. Rootslasi (viitab esikohal olevale meeskonnale Bernhard Rost ja Thomas Tennström – toim) on võimalik püüda küll, aga ei tohi ära unustada, et ka seljataga on kohe kolm Eesti kelku, kes on väga kiired ning võitsid täna mitu sõitu. Kõik on lahtine. Hetkel on meid soosinud stabiilsus.»