„Võita üks kord on raske, aga tiitlit kaitsta on hoopis teine väljakutse,“ sõnas Rumm pärast võistlust. „On olnud uskumatu teekond ja ma olen tänulik kõigile, kes mind aitasid, sest peale esimest võistlussõitu ei olnud mul isegi suuski. Mendota järvejää oli nii libe, et suuskadelt põles plastikukiht maha ja kante polnud enam, millele toetuda. Peale esimest sõitu oligi selge, et võistlus on minu jaoks läbi ja läksin koju, sest tahtsin kaotusega üksi olla.