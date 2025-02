Go Travel ja Eesti Jahtklubide Liit sõlmisid sponsorlepingu projekti "LA2028" toetamiseks

Värskelt allkirjastatud leping on sõlmitud selle aasta lõpuni summas 10 000 eurot. Koostöö sisu on toetada projekti "LA2028" raames osalevate sportlaste osalemist nii rahvusvahelistel kui ka kodumaistel purjetamisvõistlustel ning kaugema sihina noorsportlase pürgimist olümpiale.

Go Traveli nõukogu liikme Tiit Pruuli sõnul peab ettevõte oluliseks toetada Eesti purjetajaid teekonnal olümpiamängudele. "Purjetamine on ala, mis nõuab suurt pühendumist, oskusi ja rahvusvahelist kogemust. Oleme uhked, et saame aidata meie andekatel sportlastel keskenduda oma eesmärkidele ning anda oma panus Eesti purjetamise edusse maailmaareenil," ütles Tiit Pruuli toetuslepingu allkirjastamisel.