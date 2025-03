„Meil on suur au taas võõrustada 470 klassi tipptasemel noorpurjetajaid Tallinnas. Klubil on tugev kogemus rahvusvaheliste võistluste korraldamisel ning 470 klassil on Eestis ja meie jahtklubis pikaajaline ja edukas ajalugu. Loodame, et see võistlus annab jälle hoogu 470 klassi purjetamisele Eestis,“ sõnas Kalevi Jahtklubi kommodoor Tõnu Tõniste.