Eesti Jahtklubide Liidu pop-up merekool “Meresõber” tähistab sel suvel oma kümnendat hooaega

Aastate jooksul on Meresõbra merekoolist saanud oluline sild veeäärsesse maailma paljudele lastele ja noortele üle Eesti. Just siit on oma tee veespordialade juurde leidnud mitmed täna aktiivselt tegutsevad purjespordikoolid, nagu Sõru Merekool ja Narva-Jõesuu jahtklubi. Meresõbra sünd ulatub 2016. aastasse, mil see sai hoo sisse Merekultuuriaasta raames. Selle kümne aasta jooksul on projekt täitnud selge missiooni: kasvatada merekultuuri, veeohutuse teadlikkust ja tuua veespordivõimalused võimalikult paljude Eesti lasteni.