Raceboardi Eesti meistrid selgusid nädalavahetusel Harku regatil

„ Sellel hooajal oleme Eestit esindanud juba Techno293 Euroopa Meistrivõistlustel, kuid paljude jaoks oli see 2025 aasta esimene regatt. Ühtlasi võtsime kokku kevadise treeningtsükli Harku järvel, mis pakub erilisi ja soojemaid tingimusi, kui meri. Järvetreeningud on oluline osa protsessist, sest õpetavad spetsiifiliselt tuult lugema ja saame paremate tingimuste tõttu isegi 5-8% oma hooaja treeningutele lisa, mis ühel hetkel hakkab olulist rolli mängima. Tehtud töö on tulemustes selgelt peegelduv ja olen osalenud noortega väga rahul.”