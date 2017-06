Estonian NeilPryde Baltic Cup'i juhivad RS:X-il Ingrid Puusta ning ülejäänud klassides lätlased

RS:X klassis võitis mõlemad sõidud ning on võistluse liidriks Ingrid Puusta (NYCS). Teisel kohal on 11 surfari konkurentsis Rainer Kasekivi (TPLK) ja kolmas parim juunior Alfred Kalm (TPLK).

Kõigis Techno 293 klassides valitsevad regatti lätlased. Techno 293 Youth U17 klassis moodustavad esikolmiku Anija Punte, Elizabete Mengele ja Emils Punte, parima eestlasena on Raul Mihkel Anton (NYCS) neljandal kohal.

Techno 293 Junior U15 klassis on võrdsete punktidega esimene Matiss Punte ja teine Jekabs Ceze, kolmandal positsioonil asub Rolands Lovnieks. Eestlastest on kõrgeimal, viiendal kohal Joonas Väär (NYCS).

Davis Mazais, Viktorija Gjailuma ja Valters Vipenieks on hõivanud kolm esimest positsiooni Techno 293 Minim U13 klassis. Siin võistleb ainsa eestlasena Emma Viktoria Millend (TPLK), kes on seitsmendal kohal.

Techno 293 O17 klassi liidriks on samuti Läti purjelaudur Aleksandra Kaupa, eestlanna Iris Robyn Talgre (TPLK) aga teine.

Raceboard'il juhib lätlane Juris Dreimanis Andrus Jõgi (Puri) ja Kalev Allikveeri (Puri) ees.

RS:X klassis võistleb 11, Raceboard klassis 3, Techno 293 Minim U13 klassis 8, Techno 293 Junior U15 klassis 9, Techno 293 Youth U17 klassis 12 ja Techno 293 O17 klassis 2 sportlast.

Formula ja Formula Kite klassid täna taas võistelda ei saanud, kuna tuuleolud jäid nende jaoks kahjuks endiselt liiga napiks.

Estonian NeilPryde Baltic Cup on EJL Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja etapp klassidele Techno 293 Minim U13, Techno 293 Junior U15, Techno 293 Youth U17, RS:X ja Formula ning NeilPryde Baltic Cup sarja etapp kõigile võistlevatele klassidele. Samuti on regatt Formula klassis European Cup osavõistlus ning seal peetakse maha Formula Kite klassi Eesti meistrivõistlused. Formula ja Formula Kite klassidele on Estonian NeilPryde Baltic Cup ühtlasi maailma edetabelis arvesse minev võistlus.

Klassidele Techno 293 Junior U15, Techno 293 Youth U17 ja RS:X koosneb võistlusformaat reedest pühapäeva ennelõunani merel toimuvast fliidisõitude seeriast ja pühapäeva pärastlõunal kalda lähistel lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Finaalsõite kommenteerivad kaldal ala asjatundjad ning neile on võimalik kell 13:50 kuni 17:15 reaalajas kaasa elada nii Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas kui internetis Postimees Online otseülekande vahendusel siin.

Ülejäänud klassidele koosneb võistlusformaat kolme päeva jooksul peetavast fliidisõitude seeriast.

Pühapäeval on fliidisõidud plaanitud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.

Estonian NeilPryde Baltic Cup'i korraldab klubi Team Extreme koostöös Eesti Purjelaualiidu, Eesti Lohesurfiliidu ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist:

1) 26.-28. mai Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, F18

2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula

3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid RS Feva, 29er, F18

4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula

5) 14.-16. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula

NeilPryde Baltic Cup sarja kuulub kolm võistlust:

1) 12.-14. mai Lithuanian NeilPryde Baltic Cup

2) 16.-18. juuni Estonian NeilPryde Baltic Cup

3) 4.-6. august Latvian NeilPryde Baltic Cup

Sarjas võistlevad klassid Techno 293, RS:X, Formula, Raceboard ja Formula Kite.

Estonian NeilPryde Baltic Cup'i läbiviimist toetavad NeilPryde, Tähtreklaam, Omaraamat ja Jaani Lihapood.

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Matek, LTT, Eesti Meedia ja Strand.