Eesti meeskond võitis Läänemere suurima purjevõistluse AF Offshore Race ehk Gotland Runt

Furiosa kapteni Rolf Relanderi sõnul on meeskonnal seljataga üle 40 tundi peatumata purjetamist ning meeskond saavutas oma läbi aegade parima tulemuse olles läbi teinud väga raske võistluse. Regatt algas Stockholmi arhipelaagi läbimisega, kus möödusime 250-st teisest võistlejast. See oli taktikaliselt proovilepanev, kuid õnnestus see-eest väga hästi. Peale arhipelaagi läbimist suutsime hoida esikohta juba esimeses märgis ja ei andnud seda käest ka järgnevas viies punktis. Peale kuulsa Almagrundet majaka möödumist, võtsime suuna avamerele, mispeale Gotlandist ida poolt möödudes kostitas ilm meid priske purjetuule ja kuni nelja meetriste kõrguste lainetega, kuid hoolimata sellest oli meeskonna vahetus-süsteem (2 tundi magamist ja 4 tundi tekil) hea ja võimaldas hoida pidevat fookust. Purjetrimm ja töö muutuvate tuultega tagasiteel väsitasid meeskonda, kuid ütlemata rõõmus on lõpuks esimesena lõpetada!

Furiosa (Cookson 50) / Furiosa erakogu

Samas kosseisus on meeskond võistlustules juba kolmandat aastat.

Furiosa meeskonnas on Rolf Relander - kapten, Erik Lindsten - navigaator, Esa Sorvali - mast, Indrek Essenson - mast, Aivar Kullamaa - purjetrimmija, Otto Hamel - võöörimees, Artur Leemet - klaver, Kiur Põld - klaver, Olly Tisard - trimmija, Tormis Luhaäär - purjetrimmija, David Lancefield - grootpuri, Richard Göransson - roolimees, Indrek Kuldva - vöörimees, Ulf Dolfei - roolimees

Gotland Runt võistluse ametlikud tulemused

Gotland Runt võistluse taust ja ajalugu