Katariina II alustab viimast avamerepurjetamise MMi võistluspäeva kolmandalt kohalt

Kui A ja B klass said oma sõidud ilma suurte viperusteta starditud ja sõidetud – vaid A klassi rajal tuli vastutuule märgi asukohta muuta tuule pöördumise tõttu teisel vastutuule otsal – siis C klassil see sõit nii lihtsalt ei läinud. Esimene stardikatse vaevalt 3 m/s puhuva tuulega lõppes üldise tagasikutsega, sest liiga palju jahte oli stardihetkel üle stardiliini. Teise stardikatse ajal tuvastati kuus individuaalset valelähet, kuid alustatud sõit katkestati 0,2 miili pärast, kuna tuul pöördus tugevalt vasakule. Kolmanda stardi järel saadi sõit lõpuks alustatud, kuid 1,4-miiline distants lühendati teises vastutuule märgis, kui jahid veel vaid vaevalt 1 m/s puhuva tuulega üle finišijoone libisesid.

C klassi 6. sõidu tulemused

Taas suurepärane sõit Aivar Tuulbergi Katariina II meeskonna poolt.

Katariina II taktik Niccolo Bianchi oli ilmselgelt rahul selle tulemusega: „Tegime suurepärase stardi ja sõidu kõrghetk oli teine vastutuule ots, kus suutsime mööduda enam kui kümnest jahist. Meeskond teostas manöövreid suurepäraselt, eriti tublid olid vöörimehed. Valisime õige taktika ja kõige selle tulemusena meeldiv kolmas koht!“

Aivar Tuulbergi sõnul õnnestus täna kõik väga hästi kinnitades Niccolo Bianchi sõnu.

„Kes oskaks arvata, et selliste pea olematute tuultega nii kõrged tulemused välja sõidame. Võistluskomitee poolt oli see ainuõige otsus, et sõit lühendada, sest 1 m/s tuulega ei ole see reaalselt enam purjetamine vaid loterii. Meie hästi valitud taktikate ja väga hästi tehtud manöövrite tasuks kolmas tulemus tänasest sõidust on super! Nüüd jääb vaid oodata mida homne päev toob – ilmaennustus ei ole tänasega võrreldes palju erinev,“ kommenteeris Aivar Tuulberg.

Ott Kikkase Sugar (Italia 9.98) Sandro Montefuscoga roolis sõitsid täna välja 17nda tulemuse ja pärast kuut peetud sõitu on nad 16ndal positsioonil.

Kuue toimunud sõidu järel vahetasid kaks Farr 30 tüüpi jahti Itaaliast edetabeli eesotsas kohad, kuid Katariina II jätkab kolmandal kohal.

SEASE (Farr 30), Giacomo e Franco Loro Piana, ITA – 38,5 punkti MUMMY ONE – LAB MET (Farr 30), Alessio Querin, ITA – 39 punkti KATARIINA II (Arcona 340), Aivar Tuulberg, EST – 51 punkti HANSEN (X-37), Michael Mollmann, DEN – 56,5 punkti AIRIS (Melges 32), Cesare Bressan, ITA – 61 punkti

C klassi tulemused pärast 6 sõitu

B klassis sõitis hea tulemuse kuuendas sõidus välja ka Technonicoli meeskond RUS615 (X-41 mod) Mati Sepa juhtimisel. Esikolmiku tulemused said kolm Swan tüüpi jahti Itaaliast ning neljas oli M45 samuti Itaaliast. Viies koht siis Technonicolile sellest sõidust. Pärast kuue sõidu toimumist paikneb Technonicol 11ndal kohal.

B klassi kuuenda sõidu tulemused

B klassi tulemused kuue sõidu järel

Ilmaennustus viimaseks võistluspäevaks pole lubavam kui senini. Et võimalikud tuuled viimasel võistluspäeval kinni püüda ja ära kasutada, otsustati võistlussõite alustada juba kell 11 hommikul. Viimane võimalus sõitu startida on hiljemalt kell kolm pärastlõunal. Kui seitsmes sõit õnnestub ära pidada, läheb halvima sõidu tulemus seerias mahaviskamisele. Kui seda ei toimu, jäävad tänased tulemused kehtima.

