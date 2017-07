Kolm Eesti meeskonda lõpetasid avamerepurjetamise MMi Itaalias esikümnes

Katariina II meeskonnas võistlesid Itaalias Aivar Tuulberg, Niccolo Bianchi, Janno Hool, Karl-Hannes Tagu, Kevin Grass, Henri Lepik, August Luure ja Peter Saraskin.

Ott Kikkase Sugar C klassis Sandro Montefuscoga roolis sai MMi lõppsummaks 81 punkti ja skooris 19-2-18,5-5-(51 UFD)-17-8,5-11. Meeskonnaliige Jaan Akermann ütles samuti, et neljas-viies koht oleks nende jaoks olnud maksimum sellel MMil, mida need olud oleks võimaldanud.

Sugari meeskonnas võistlesid MMil Sandro Montefusco, Jaan Akermann, Paolo Bucciarelli, Ott Kikkas, Paolo Montefusco, Siim Ots, Karl-Robert Trink ja Marjaliisa Umb.

C klassi lõplikud tulemused

B klassi maailmameistriks krooniti Swan 42 tüüpi jahil Itaalia meeskond Bewild 12-punktilise lõppsummaga. Seitsmest sõidust võitis Bewild kolm, ning kahes sõidus oldi teine. Talle järgnesid samuti Itaalia meeskonnad Selene Alifax (Swan 42) ja Horus Tempus Fugit (M45).

Venemaa värvides võistelnud Technonicoli meeskond (X-41 mod) Mati Sepa juhtimisel tõusis halvima sõidu mahaviske järel esikümnesse ja lõpetas MMi kõrge kuuenda kohaga. B klassile saadi viimasel päeval pidada vaid üks võistlussõit ja sellest sai Technonicol 14nda resultaadi. Kokkuvõttes Technonicolile 56 punkti ja kohad 4-15-(50 BFD)-7-12-4-14.

„See oli viimaste aegade kõige kõvema tasemega MM,“ ütles Technonicoli roolimees Mati Sepp. „Andsime endast maksimumi ja see koht oli kindlasti nende jahtidega konkureerides meie lagi. Meist ettepoole platseerusid jahid, kes kasutasid gennakere. Meie oleme oma spinnakeriga selles fliidis fossiilid ja sellelt pinnalt on tulevik huvitav ja ideid edasiseks palju. Saime siit kõike kõva vaikse tuule kooli. Neljandana lõpetanud Horvaatia jahil Nube (X-41) on gennakeril pinda 180 ruutmeetrit ja ka vaikseima tuuleõhuga on ta meil eest läinud. Meie meeskonnas purjetanud Eesti meestel on aastatepikkused ülisuured kogemused kõrgel tasemel match race’i võistlustelt, ning see koostöö töötas perfektselt. Meie taktikuks oli Matteo Ivaldi - suurte kogemustega ning üks parimaid Itaalias. Alguses oli meil tema eriarvamusi taktikas – ka valestart oli taktika viga, kuid nädala jooksul tekkis suurepärane koostöö ja väga mõnus klapp. Meie tulemuse taga on palju sügavust ja sisu, mida kõrgelt hindame,“ ütles Mati Sepp MMi kokku võttes.