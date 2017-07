Surfi Slaalomi teise etapi võitsid John Kaju, Katrin Sula, Martin Berkmann ja Martti Ainola

Võistluskohaks valiti Laulasmaa SPA juures asuv rand, mis tänu kohaliku klubi (Surfikool.ee) eestvedamisele järjest populaarsemaks surfikohaks muutub. Kui enamus Eestit katsid kolmapäeval pilved, siis Laulasmaal säras päike ja puhus tuul, ennelõunal tugevusega 11 sõlme ja peale lõunat 20 sõlme, ehk et sobivaid surfitingimusi jagus kõigile. EMV etapile registreerus 28 purjelaudurit ja Fun Slaalom etapile 15 purjelaudurit ning 3 lohelaudurit. Peeti üks kvalifikatsiooniring ja seitse sõitu, fliitidele anti kokku 31 starti.

Eesti meistrivõistluste etapi võitis eksimatult, puhta seeriaga John Kaju (Saaremaa Surfiklubi/Surfhouse). Teise koha saavutas Erno Kaasik ja kolmanda Peeter Kask (mõlemad Team Extreme). Timo Runge (Team Mahe) oli sarnaselt esimesele etapile napilt neljas. Naiste arvestuse võitis Katrin Sula, teine oli Cerly Aulik ja kolmas Helle Väin (kõik Team Chica). Noortest võitis etapi Marcus Pertelson, järgnesid Renar Roolaht (Hang Loose) ja Raul Mihkel Anton (NYCS).

EMV II etapi tulemused

EMV sarja kokkuvõttes asub juhtpositsioonil John Kaju, teist positsiooni hoiab Erno Kaasik ja kolmas on Timo Runge. Naiste liider on Katrin Sula, järgnevad Brigita Viilop ja Cerly Aulik. Noorte liider on Marcus Pertelson Renar Roolaht ja Brigita Viilop ees.

EMV sarja koondtulemused

Fun slaalom etapi võitis Martin Berkmann Toomas Pertel ees (mõlemad Hiiumaa Surfiklubi). Kolmanda koha saavutas Raivo Saarm (Team Jahe). Grand master vanusearvestuses saavutas esikoha Raivo Saarm, teine oli Jüri Kaldoja (Pärnu Surf Center) ja kolmas Katrin Sula.

Fun Slaalom II etapi purjelaua klassi tulemused

Fun Slaalom sarja kokkuvõttes asuvad peale kahte etappi eesotsas Hiiumaa Surfiklubi surfarid Martin Berkmann ja Toomas Pertel. Kolmandat positsiooni hoiab hetkel Meelis Rang.

Fun slaalom sarja purjelaua klassi koondtulemused

Lohe klassi surfarid osalesid Fun slaalom võistlusel esimest korda. Etapi võitis Martti Ainola (Laulasmaa Surfiklubi), teiseks tuli Märt Maiste (Laulasmaa Surfiklubi) ja kolmas oli Rain Liitmaa.

Fun Slaalom lohe klassi tulemused

Kõikide osavõtjate vahel loositud Z-fins brändi surfiuime võitis noorsurfar Raul Mihkel Anton (NYCS).

Pildid – autor Raul Harro.

Slaalomi EMV ja FUN slaalom II etapp – Laulasmaa from Teamvosa on Vimeo.

2017 surfi slaalomi sarjades peetakse hooaja jooksul vähemalt neli etappi. Võistlused toimuvad tuuleprognoosi peale korraldaja poolt valitud Eestimaa rannas.

Slaalomi võistlussarju toetavad Palms, Z-fins, Rolegur, Nelja Energia, Ulaelu, Eesti Kultuurkapital, Eesti Jahtklubide Liit, Eesti Lohesurfiliit ja Eesti Purjelaualiit.