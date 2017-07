Tallinn Race'i teine võistluspäev soosis nõrga tuule meistreid

Tallinna Merepäevade egiidi all peetava Purjetamise Eesti Meistrivõistluste sarja regati tänane päev möödus üsna vaikses tuules, mis õnneks ei saanud takistuseks plaanijärgselt nelja võistlussõidu ära seilamiseks. Homme hommikul on kavas viimased fliidisõidud, kusjuures RS Feva, 29er ja 49er purjetajatega liitub siis ka Optimist klass. Pärastlõunal toimuvad aga Lennusadama kai lähistel ülipõnevad finaalid, millele on võimalik kaasa elada nii kohapeal kui internetis Postimees Online otseülekande vahendusel.