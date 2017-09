Tallinna Nädala regati teine võistluspäev liidreid ei kõigutanud

49er skiffidel edastasid kõigis tänastes sõitudes konkurente taas Juuso ja Henri Roihu (Tallinna Jahtklubi). 49erFX taglastusega purjetavad Kätlin Tammiste ja Anna Maria Sepp (Rein Ottosoni Purjespordikool/TJK) jätkavad võistlust teiselt positsioonilt ning Kristo Õunap ja Lenart Kivistik (TJK) kolmandalt.

Laser Standard klassis hoiab puhta sõiduvõitude seeriaga kindlat juhtpositsiooni Karl-Martin Rammo (ROPK/TJK). Teise asetuse on säilitanud Georg Haud (ROPK) ja kolmandal real paikneb Tavo Annus (ROPK).

Anna Pohlak (TJK) on praegu endiselt kokkuvõttes kõige parem Laser Radial klassis. Teiseks on tõusnud Keith Luur (Pärnu Jahtklubi) ja kolmanda positsiooni on haaranud Evo Annus (ROPK).

RS:X purjelaual püsib liidrina Rainer Kasekivi (Tallinna Purjelauakool) Roomet Riho Pungi (TPLK) ja Gregor Schneideri (TPLK) ees.

F18 klassi katamaraanipurjetajate seas jätkavad esikohal Andres Laul ja Ain Roosma (Eesti Katamaraanide Liit), järgnemas Uku Kuusk ja Aivar Soo (EKL) ning Vitali Vladimirov ja Ivo Remmelg (EKL).

Noorte skiffil 29er on enamiku sõitudest võitnud Märten Mikk ja Randal Annus (TJK). Neile järgnevad tänasega teiseks tõusnud Mari-Ann Raud ja Maris Seersant (TJK) ning kolmandal kohal on Kaarel ja Mihkel Paal (Kalevi Jahtklubi).

Thor Kaspar Marvet ja Helen Ausman (KJK) purjetavad edasi RS Feva klassi liidritena Veronika Kuvatova ja Hannah Tuulase (KJK) ning Mia Marin Lilienthali ja Elisa Tamme (ROPK) ees.

Techno 293 alla 17 aastaste purjelauaklassis tõusis esikohale Renar Roolaht (TPLK). Daniel Schneider (TPLK) on teisel ja Raul Mihkel Anton (TPLK) kolmandal kohal.

Alla 15 aastaste Techno 293 purjelaual juhib Joonas Väär (Noblessneri Jahtklubi), järgnemas Anna Maria Millend (TPLK) ja Margaret Kalm (TPLK).

Formula klassis jätkab liidrikohal Tristen Erik Kivi (Saaremaa Surfiklubi). Timo Runge (Team Mahe) on teine ja Aivar Kajakas (TM) kolmas.

Täna läks starti ka Tallinna Nädala regatil Eesti MV sarja arvestuse väliselt võistlev 470 klass, kus on juhtimas Jakob Haud ja Richard Lilp (ROPK). Teisel kohal on Alari Lagle ja Kaia Kodasma (ROPK) tiim ning Erik Suits ja Johanna Poksi (ROPK/TJK) on kolmandal real.

Klassidele Laser Standard, 49er ja RS:X koosneb võistlusformaat reedest pühapäeva ennelõunani toimuvast fliidisõitude seeriast ning pühapäeva pärastlõunal Pirital ranna lähistel lühirajal purjetatavatest vaatemängulistest finaalidest. Finaalid koosnevad poolfinaalist, kus purjetavad fliidisõitude seeria paremusjärjestuses 4.-10. koha võistlejad, ja finaalist, kus võistlevad fliidisõitude seeria paremusjärjestuse 1.-3. koha omanikud ning poolfinaali võitja. Kuldfinaalis selguvad regati esikolmik ja 4. koht. Ülejäänud klassidele koosneb Tallinna Nädala regati võistlusformaat ainult fliidisõitudest.

Pühapäeval toimuvad fliidisõidud algusega kell 11 ja finaalsõidud algusega kell 14.

Pühapäevaseid finaalsõite kommenteerivad kaldal Lauri Väinsalu ja Rimo Timm ning neile on võimalik kell 13:50 kuni 17:00 kaasa elada nii Pirita jõe idapoolse muuli merepoolses otsas kui internetis Postimees Online otseülekande vahendusel siin.

Tallinna Nädala regati korraldab Eesti 470 Klassiliit koostöös Eesti Jahtklubide Liiduga. Regatti toetavad Tallinna linn, Kalevi Jahtklubi, Pirita Surfiklubi, Eesti Merevägi ja Kaitseliidu Tallinna malev.

Purjetamise Eesti Meistrivõistlused koosnevad kokku kaheksast regatist:

1) 26.-28. mai Kalevi Jahtklubi meistrivõistlused (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, F18

2) 2.-4. juuni Saaremaa Merispordi Seltsi regatt (Roomassaare) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Techno 293, RS:X, Formula

3) 9.-11. juuni Pärnu Purjetamisnädal (Pärnu) – klassid RS Feva, 29er, F18

4) 16.-18. juuni Baltic Cup Estonia (Tallinn) – klassid Techno 293, RS:X, Formula

5) 14.-16. juuli Tallinn Race (Tallinn) – klassid RS Feva, 29er, 49er

6) 25.-27. august Tallinna Jahtklubi karikavõistlused (Lohusalu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7, Laser Radial, Laser Standard

7) 8.-10. september Pärnu Sügisregatt (Pärnu) – klassid Optimist, Zoom8, Laser 4.7

8) 22.-24. september Tallinna Nädala regatt (Tallinn) – klassid Laser Radial, Laser Standard, RS Feva, 29er, 49er, F18, Techno 293, RS:X, Formula

Eesti Jahtklubide Liitu toetavad Vopak E.O.S., Liviko, Strand, Eesti Meedia, Helly Hansen, Matek ja LTT.