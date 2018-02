Olev Oolup ja Andrus Padu tulid Monotüüp XV jääpurjetamise EM pronksile

"Ma usun, et umbes päev varem kuulsime, et võistlus jääb Rootsis ära ja me sõidame Eestisse," rääkis Hollandi jääpurjetaja Bouw Van Wijk. "Sõitsime natuke kaugemale, aga kuna meil oli transport olemas, siis ei ei tähendanud see meile eriti midagi."

"Sellel talvel on trenniga kehvasti ja õnneks on kehvasti ka teistel, et see ei ole ainult meie miinus," tõdes Euroopa meistrivõistluste pronksivõitja Oolup. "Kogu Euroopa on olnud hädas treeningutega. Väga paljud on esimest korda jääl just meie maal, siin Hiiumaal ja nii ongi, et teine hooaeg saab enne suuri võistlusi sõita nädalaid või kuid ja siis see aasta on üldine treeningtase või treeningarvude kord madal."